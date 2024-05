Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 31 a Domenica 2 Giugno

Venerdì, 31 Maggio 2024

Il venerdì a Campobasso si prospetta con nubi sparse fino alle prime ore del mattino, seguite da un cielo sereno verso le ore 2:00. Durante la mattinata, il cielo si coprirà gradualmente fino alle 10:00, portando a condizioni di copertura completa. Verso mezzogiorno, si prevede una leggera pioggia a causa del cielo nuvoloso, che diminuirà in intensità nel pomeriggio. La serata vedrà una leggera copertura del cielo, con nuvole sparse e poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra 14.4°C e 20.7°C, con un vento moderato proveniente da sud-ovest.

Sabato, 01 Giugno 2024

Sabato inizierà con nubi sparse a mezzanotte, seguite da condizioni poco nuvolose e coperte fino alle prime ore del mattino. Durante la giornata, il cielo si manterrà coperto, con temperature che oscilleranno tra 12.9°C e 21.2°C. Il vento sarà prevalente da sud-ovest, con una velocità compresa tra 5 e 19 km/h. La giornata sarà caratterizzata da una costante copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative.

Domenica, 02 Giugno 2024

La domenica inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 16.1°C, con umidità alta. Durante la mattinata, si prevede una leggera pioggia, che si intensificherà nel corso della giornata. Le temperature raggiungeranno un massimo di 22.6°C nel primo pomeriggio, accompagnato da piogge deboli e una significativa copertura nuvolosa. Il vento sarà prevalentemente da sud-est, con una velocità variabile tra 1 e 13 km/h. La serata sarà caratterizzata da condizioni nuvolose, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16.2°C.

In conclusione, il weekend a Campobasso sarà caratterizzato da copertura nuvolosa e possibili precipitazioni, in particolare nella giornata di domenica. Le temperature si manterranno in linea con la stagione primaverile, con venti moderati provenienti principalmente da sud-ovest. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in previsione di attività all’aperto.