Meteo Genova, previsioni da Venerdì 31 a Domenica 02 Giugno 2024

Venerdì, 31 Maggio 2024

La giornata inizia con un cielo coperto e un’umidità intorno all’80%. Verso le prime ore del mattino, si prevede la comparsa di deboli piogge seguite da una diminuzione delle nuvole e un aumento della temperatura. Durante la mattinata, il cielo si schiarirà gradualmente, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi e venti provenienti dal nord-nord-ovest. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso, con temperature attorno ai 24 gradi e venti che ruoteranno a ovest-sud-ovest. La serata sarà prevalentemente serena, con temperature intorno ai 20 gradi e venti che si dirigeranno a ovest-nord-ovest.

Sabato, 01 Giugno 2024

La giornata comincerà con un cielo sereno e un’umidità intorno al 66%. Durante la mattinata, è prevista l’arrivo di nuvole sparse e un aumento dell’umidità, seguito da precipitazioni nel primo pomeriggio. Le piogge saranno seguite da un cielo coperto e temperature intorno ai 20 gradi, con venti che si sposteranno da sud a ovest-sud-ovest. Nel tardo pomeriggio, le nuvole si diraderanno e si avrà un cielo poco nuvoloso con temperature attorno ai 21 gradi, mentre la sera sarà caratterizzata da nuvole sparse e una leggera diminuzione delle temperature.

Domenica, 02 Giugno 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto e un’umidità intorno al 90%, accompagnata da deboli piogge. Durante la mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature intorno ai 19 gradi e venti provenienti da nord-nord-ovest. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni continueranno, con temperature stabili intorno ai 20 gradi e venti che si sposteranno a sud. La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto e una leggera diminuzione delle temperature, con venti che ruoteranno da nord-est a nord.

Queste previsioni meteo offrono uno sguardo dettagliato sulle condizioni atmosferiche a Genova per i prossimi giorni. È sempre consigliabile tenersi aggiornati tramite fonti ufficiali o apposite applicazioni, in modo da essere preparati per affrontare al meglio qualsiasi tipo di condizione meteorologica.