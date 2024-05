Meteo Milano, previsioni da Venerdì 31 a Domenica 02 Giugno

Venerdì, 31 Maggio 2024

Per Venerdì, a Milano, ci aspettiamo un inizio di giornata con piogge e temporali, con temperature che si manterranno intorno ai 15-17°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a nubi sparse e un’umidità che si attesterà intorno al 60-70%. Nel pomeriggio, le nuvole si addenseranno nuovamente, con possibili piogge leggere e temperature che non supereranno i 18°C. La serata sarà caratterizzata da cielo coperto e temperature intorno ai 17°C. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità tra 1 e 10 km/h.

Sabato, 01 Giugno 2024

Per Sabato, a Milano, le condizioni meteorologiche miglioreranno notevolmente. Il mattino inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 14°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. Nel corso della giornata, il sole continuerà a splendere, con temperature in aumento fino ad arrivare a 24°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà leggermente, ma senza precipitazioni, e le temperature si manterranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità tra 0 e 14 km/h.

Domenica, 02 Giugno 2024

Per Domenica, a Milano, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e temperature miti. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 14-15°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 80%. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa continuerà, con temperature che si attesteranno intorno ai 20-22°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-ovest, con intensità tra 0 e 7 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Milano si preannuncia con un Venerdì piovoso, seguito da un Sabato soleggiato e un Domenica nuvoloso ma mite. È consigliabile prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo, ma Sabato sarà sicuramente la giornata migliore per godersi il bel tempo all’aperto.