Meteo Padova, previsioni da Venerdì 31 Maggio a Domenica 02 Giugno

Venerdì, 31 Maggio 2024

Il tempo a Padova per Venerdì presenta un’iniziale copertura nuvolosa con probabilità di temporali e grandine nelle prime ore del mattino, seguiti da piogge leggere e copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno tra i 16.3°C e i 22.9°C. L’umidità varierà tra il 45% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da nord-est e nord-ovest con velocità tra 1 km/h e 21 km/h.

Sabato, 01 Giugno 2024

Per Sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 11.9°C e i 25.8°C. L’umidità si manterrà tra il 36% e l’89%. I venti soffieranno principalmente da sud e sud-ovest con velocità tra 0 km/h e 10 km/h.

Domenica, 02 Giugno 2024

Domenica vedrà prevalentemente copertura nuvolosa con possibili precipitazioni nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno tra i 15.7°C e i 23.9°C. L’umidità varierà tra il 62% e il 91%. Il vento soffierà principalmente da est e ovest con velocità tra 1 km/h e 9 km/h.

In conclusione, il weekend a Padova sarà caratterizzato da una varietà di condizioni meteorologiche. È consigliabile prepararsi adeguatamente per affrontare queste variazioni nel tempo, rimanendo informati sulle previsioni e prendendo le precauzioni necessarie per mantenere la sicurezza e il comfort in ogni situazione.