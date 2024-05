Meteo: partenza disastrosa dell’Estate!

A poche ore dall’inizio dell’estate meteorologica, possiamo delineare una tendenza decisamente affidabile per quanto riguarda i primi giorni di giugno. Le previsioni meteo purtroppo non sono positive in tal senso, considerando che continuerà a latitare un vero e proprio campo di alta pressione in grado di regalarci belle giornate da nord a sud.

Il protagonista indiscusso della scena meteo italiana sarà un nucleo d’aria fresca isolato alle alte quote, che garantirà tantissima instabilità durante i primi 4 o 5 giorni di giugno. Questo nucleo fresco, letteralmente bloccato tra l’Europa centrale e il Centro-Nord Italia, favorirà lo sviluppo di frequenti temporali soprattutto nei settori interni e collinari. Ogni giorno avremo a che fare con acquazzoni locali, grandinate improvvise e forti raffiche di vento legate a questi temporali che si svilupperanno in maniera abbastanza disorganizzata, seppur frequente.

Tralasciando questa instabilità disorganizzata, dovremo fare i conti anche con dei fronti un po’ più organizzati, uno in particolare tra stasera e domani sul Nord-Est, dove ci aspettiamo pioggia a carattere di nubifragio su vasti territori. Stesso discorso anche durante il fine settimana, quando il Nord si ritroverà improvvisamente al di sotto di un potente ed esteso fronte temporalesco che provocherà severe condizioni meteorologiche su gran parte della Val Padana.

Il Sud Italia invece si troverà un po’ più ai margini di tutte queste perturbazioni e forti temporali. Sia chiaro, qualche isolato temporale pomeridiano è pur sempre da mettere in conto, specie nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e della Campania, ma per il resto avremo a che fare con tempo molto più stabile e soprattutto molto più caldo rispetto al Nord Italia.