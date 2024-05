Meteo Roma, previsioni da Venerdì 31 a Domenica 02 Giugno

Venerdì, 31 Maggio 2024:

Il tempo a Roma venerdì sarà caratterizzato da piogge deboli durante la notte e le prime ore del mattino, con un’umidità che oscillerà tra l’80% e l’83%. Durante il pomeriggio, il cielo si libererà da nuvole e piogge, lasciando spazio a un cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 24 gradi Celsius. Il vento soffierà con una velocità media variabile tra i 14 e i 25 km/h proveniente dalla direzione sud-ovest.

Sabato, 1 Giugno 2024:

La giornata di sabato a Roma si presenterà con un cielo nuvoloso al mattino, seguito da un aumento delle temperature fino a toccare i 26 gradi Celsius. Durante la seconda metà della giornata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un sereno che accompagnerà il pomeriggio e la sera. L’umidità diminuirà costantemente durante la giornata, scendendo dal 76% al 36%. Il vento soffierà principalmente dalla direzione sud-ovest con una velocità media tra i 7 e i 23 km/h.

Domenica, 2 Giugno 2024:

La domenica a Roma sarà caratterizzata da un inizio di giornata con cielo coperto e umidità intorno all’82%, seguito da un aumento della temperatura e l’arrivo di piogge deboli intorno alle 10:00. Durante il mezzogiorno e il primo pomeriggio, le piogge si intensificheranno, accompagnate da una diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio e verso sera, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con una velocità media tra i 6 e i 14 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato del tempo previsto per Roma nei prossimi giorni, consentendo ai cittadini di pianificare le loro attività all’aperto e adattarsi alle condizioni atmosferiche in evoluzione. È sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni in continuo aggiornamento per essere preparati ad eventuali cambiamenti improvvisi. Restate al coperto e al sicuro durante le piogge e godetevi il sereno quando il sole tornerà a splendere.