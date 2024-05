Meteo: 2 Giugno col maltempo, ecco dove pioverà

Una nuova forte ondata di temporali sta sferzando in queste ore le regioni del Nord a causa dell’isolamento di un vasto nucleo fresco alle alte quote tra l’Europa centrale e la nostra penisola. Questa massa d’aria più fresca determinerà tanti acquazzoni e temporali non solo oggi, ma anche nelle prossime 96 ore, ovvero fino al termine della settimana, garantendo molta instabilità e violenti temporali su diverse regioni del Centro-Nord.

Previsioni per il 2 Giugno

Anche la giornata del 2 giugno, ovvero la festa della Repubblica, potrebbe pesantemente risentire della presenza di questa minacciosa perturbazione a spasso tra l’Europa centrale e il Mediterraneo. Qualche fisiologico momento di tranquillità e di tregua potrebbe arrivare nella mattinata di domenica; tuttavia, nel corso della giornata è molto probabile lo sviluppo di tanti altri acquazzoni e temporali a carattere disorganizzato sulle regioni del Nord, mentre le regioni centrali potrebbero fare i conti con condizioni meteo molto più perturbate su diversi territori.

Insomma, potrebbe essere un 2 giugno con l’ombrello su tante località del Centro Italia e, tra pomeriggio e sera, anche sulle regioni del Nord, sia in montagna che in Val Padana. Non escludiamo la formazione di improvvisi acquazzoni e temporali pomeridiani su Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata, mentre potrebbe andare decisamente meglio su Calabria, Sicilia e Sardegna.

Dal punto di vista termico, avremo un’Italia letteralmente divisa in due, col Centro-Nord sotto temperature un po’ più gradevoli, mentre il Sud farà i conti con il caldo africano che porterà la colonnina di mercurio intorno ai 29 o 30 °C su tante città, dalla Puglia alla Sicilia.