Meteo Aosta, previsioni da Sabato 01 a Lunedì 03 Giugno

Sabato, 1 Giugno 2024

Il tempo a Aosta sabato sarà variabile. Durante le prime ore del mattino, ci saranno nubi sparse con temperatura intorno ai 10°C e umidità al 69%. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà e il sole farà capolino, portando la temperatura fino a 19.7°C e l’umidità al 38%. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, con picchi di 23.8°C e vento leggero. Durante la sera, il cielo resterà coperto con una progressiva diminuzione della temperatura fino a 12.8°C e la comparsa di precipitazioni attese.

Le condizioni meteo saranno caratterizzate da vento proveniente da diverse direzioni durante la giornata, con velocità compresa tra 2 km/h e 17 km/h. L’umidità sarà moderata nella prima parte della giornata, per poi aumentare nel tardo pomeriggio e durante la serata.

Domenica, 2 Giugno 2024

Domenica ad Aosta ci sarà un cielo nuvoloso per gran parte della giornata. Dall’alba fino al mezzogiorno, si prevedono condizioni di copertura nuvolosa, con temperature comprese tra 10.7°C e 20.5°C e umidità variabile tra il 79% e il 46%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto ma senza precipitazioni, con temperature costanti intorno ai 20°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Durante la sera, le nubi sparse lasceranno spazio a una copertura nuvolosa, con temperature in lieve calo e umidità in aumento.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione ovest-sudovest con velocità compresa tra 0 km/h e 5 km/h. L’umidità rimarrà costantemente sopra il 50%, garantendo un clima fresco e umido durante l’intera giornata.

Lunedì, 3 Giugno 2024

Lunedì sarà caratterizzato da cielo parzialmente coperto. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con una temperatura di 14.1°C e un’umidità del 70%. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a 22.9°C. Il vento soffierà da direzione sud-ovest con velocità variabile tra 1 km/h e 4 km/h.

L’umidità sarà moderata durante la mattinata, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Le condizioni meteo saranno ideali per godere di un clima mite e piacevole, con un’umidità che non supererà il 60%.

Con queste previsioni meteo dettagliate, chiunque potrà organizzare al meglio le proprie attività nei prossimi giorni ad Aosta. Sia che si tratti di pianificare una gita in montagna o una semplice passeggiata in città, è importante tenere conto delle condizioni atmosferiche previste per godere al massimo di ogni momento.