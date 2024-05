Meteo Bologna, previsioni da Sabato 01 a Lunedì 03 Giugno

Sabato, 01 Giugno 2024:

Il tempo a Bologna per Sabato si preannuncia piuttosto variabile. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 25.8°C verso mezzogiorno. Successivamente, si prevede l’arrivo di precipitazioni, con piogge durante il primo pomeriggio. Le temperature diminuiranno lievemente, raggiungendo i 22.5°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 24.3°C. La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature in calo fino a 19.1°C. Il vento soffierà predominantemente da direzione sud-sudovest con velocità variabili tra 1 e 15 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 60% durante gran parte del giorno, salendo fino al 70% verso la mezzanotte. Le temperature oscilleranno tra i 14.4°C e i 25.8°C, con un aumento dell’umidità durante le precipitazioni.

Domenica, 02 Giugno 2024:

Domenica, il tempo a Bologna si presenterà inizialmente con nubi sparse e temperature intorno ai 18.8°C. Durante la mattina, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 24.5°C verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, sono previste precipitazioni con piogge e temperature intorno ai 25.0°C. Nel tardo pomeriggio, è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, con temporali e una marcata diminuzione delle temperature fino a 16.6°C. La sera sarà caratterizzata da nebbia e un ulteriore calo delle temperature fino a 16.6°C. Il vento soffierà in prevalenza da direzione sud-sudovest con una velocità variabile tra 1 e 13 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate durante le precipitazioni, con valori intorno all’85%. Le temperature oscilleranno tra i 16.2°C e i 25.0°C, con un significativo aumento dell’umidità durante le precipitazioni intense.

Lunedì, 03 Giugno 2024:

Lunedì, il tempo a Bologna sarà caratterizzato da copertura nuvolosa costante. La giornata inizierà con temperature intorno ai 16.2°C e precipitazioni moderate. Durante la mattina, è previsto un aumento dell’intensità delle precipitazioni con temporali e un graduale aumento delle temperature fino a 19.9°C. Nel primo pomeriggio, le precipitazioni continueranno con temperature intorno ai 20.5°C. Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 20.5°C. La sera sarà caratterizzata da un graduale calo delle precipitazioni e delle temperature fino a 16.0°C. Il vento soffierà principalmente da direzione ovest con velocità variabile tra 2 e 10 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno costantemente elevate durante le precipitazioni, con valori intorno al 96%. Le temperature oscilleranno tra i 16.0°C e i 20.5°C, con un’umidità elevata costante durante le precipitazioni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un weekend caratterizzato da variazioni significative delle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a fronteggiare le variazioni del tempo.