Meteo Brescia, previsioni da Sabato 01 a Lunedì 03 Giugno

Sabato, 01 Giugno 2024

Il tempo a Brescia inizierà con cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 14-15°C e un’umidità intorno al 75-80%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a condizioni poco nuvolose con temperature che saliranno fino a 22-24°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con nuvole sparse e temperature fino a 25-26°C. Nel tardo pomeriggio e sera, cielo nuvoloso con temperature che diminuiranno gradualmente fino a 17-18°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 6-9 km/h.

Domenica, 02 Giugno 2024

Anche domenica il cielo sarà per lo più coperto, con temperature iniziali intorno ai 16-18°C e un’umidità che si manterrà tra il 70-80%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che oscilleranno tra i 20-23°C. Il vento sarà debole, con una velocità media di 0-7 km/h proveniente da direzioni variabili. Nel tardo pomeriggio e sera, non ci saranno variazioni significative, con condizioni meteo che rimarranno stabili.

Lunedì, 03 Giugno 2024

Lunedì il meteo subirà un cambiamento significativo, con un inizio di giornata nuvoloso e temperature intorno ai 15-17°C. La pioggia è prevista per gran parte della mattinata e del pomeriggio, con temperature che si manterranno attorno ai 18-20°C. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media tra i 4-6 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15-16°C.

In sintesi, il fine settimana a Brescia sarà caratterizzato da una transizione dalle condizioni meteorologiche stabili e soleggiate del sabato a un lunedì piovoso e nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche in cambiamento.