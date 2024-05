Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 01 a Lunedì 03 Giugno

Sabato, 1 Giugno 2024

Il tempo a Campobasso sabato sarà caratterizzato da cielo coperto per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12.5°C e i 20.4°C. L’umidità si manterrà intorno al 49-83%. I venti soffieranno principalmente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra 6 e 21 km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, tuttavia è consigliabile portare con sé un ombrello in caso di improvvise piogge leggere.

Domenica, 2 Giugno 2024

Domenica il cielo a Campobasso sarà nuvoloso al mattino con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno tra i 13.9°C e i 23.5°C. L’umidità sarà più alta rispetto al giorno precedente, variando tra il 51% e il 92%. Durante la mattina e il pomeriggio sono attese precipitazioni deboli, con una velocità media del vento che non supererà i 10 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera è prevista una pioggia leggera che potrebbe intensificarsi durante la notte. È consigliabile prestare attenzione durante gli spostamenti e munirsi di un’adeguata protezione dalla pioggia.

Lunedì, 3 Giugno 2024

Lunedì il tempo si presenterà generalmente sereno con la presenza di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 22.5°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 44% e il 93%. I venti soffieranno principalmente da sud-sudovest con una velocità tra 2 e 19 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata, pertanto potrebbe essere una buona occasione per godersi una passeggiata all’aperto e sfruttare il bel tempo.