Meteo Messina, previsioni da Sabato 01 a Lunedì 03 Giugno

Sabato, 01 Giugno 2024

Il tempo a Messina si preannuncia variabile per sabato. La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 20°C, con un’umidità intorno all’88%. Nel corso della mattinata, aumenteranno le nubi, ma senza precipitazioni significative. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 24°C e un’umidità che scenderà al 66%. Anche in serata e durante la notte, le nubi sparse non daranno luogo a precipitazioni rilevanti, ma l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 97% nella tarda serata. Il vento soffierà con intensità variabile da sud a sud-ovest con velocità comprese tra 2 e 29 km/h.

Domenica, 02 Giugno 2024

Domenica il tempo a Messina sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’85%. Durante la mattinata, il cielo resterà coperto senza precipitazioni significative, con temperature in aumento fino a 23°C e un’umidità attorno al 52%. Nel pomeriggio, le precipitazioni deboli saranno possibili, con un aumento dell’intensità del vento che soffierà da sud-sud-ovest con velocità tra 6 e 37 km/h. Le temperature massime toccheranno i 24.5°C e l’umidità si manterrà intorno al 36%. In serata, il cielo resterà coperto, con temperature intorno ai 22°C e un’umidità che si attesterà attorno al 60%. Il vento sarà invece meno intenso, con velocità tra 1 e 4 km/h provenienti da diverse direzioni.

Lunedì, 03 Giugno 2024

Lunedì il cielo a Messina si presenterà nuvoloso con schiarite solo nel pomeriggio. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 21°C con un’umidità intorno al 70%. Durante la mattinata, il cielo resterà coperto con un’umidità che si manterrà intorno all’88%. Nel corso della giornata, le nubi si diraderanno con temperature che raggiungeranno i 24°C e un’umidità in calo fino al 66%. Nel pomeriggio, il tempo sarà più stabile con schiarite e una temperatura intorno ai 23°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 73%. In serata, il cielo si libererà ulteriormente e le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con un’umidità che scenderà al 85%. Il vento soffierà da nord con velocità comprese tra 10 e 20 km/h.

Queste previsioni meteo per Messina indicano un fine settimana caratterizzato da un clima variabile, con possibili precipitazioni domenica e un miglioramento delle condizioni atmosferiche in arrivo per lunedì.