Meteo Napoli, previsioni da Sabato 01/06/2024 a Lunedì 03/06/2024

Sabato, 1 Giugno 2024

Il tempo a Napoli per Sabato sarà caratterizzato da cieli variabilmente nuvolosi, con nubi sparse al mattino che tenderanno a coprirsi durante la giornata. Le temperature saranno comprese tra i 17.4°C e i 25.5°C. L’umidità sarà elevata al mattino, attorno al 98%, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata, stabilizzandosi intorno al 52% nel pomeriggio. I venti soffieranno da sud-ovest con una velocità compresa tra 1 km/h e 16 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, solo qualche debole pioggia potrebbe verificarsi verso le 22:00.

Domenica, 2 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cieli nuvolosi con piogge sparse e temperature comprese tra i 18.1°C e i 24.2°C. L’umidità sarà elevata al mattino, intorno all’86%, e diminuirà gradualmente durante la giornata, attestandosi intorno al 66% nel pomeriggio. I venti soffieranno prevalentemente da ovest con una velocità compresa tra 3 km/h e 16 km/h. Si prevede pioggia debole tra le 03:00 e le 06:00, e poi nuvolosità diffusa con possibilità di piogge deboli nel pomeriggio e in serata.

Lunedì, 3 Giugno 2024

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi al mattino che si trasformeranno in sereno nel corso della giornata. Le temperature saranno comprese tra i 16.9°C e i 26.1°C. L’umidità sarà inizialmente intorno all’88% al mattino, ma diminuirà gradualmente durante la giornata, stabilizzandosi intorno al 44% nel pomeriggio. I venti soffieranno da sud-ovest con una velocità compresa tra 3 km/h e 15 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, e il cielo risulterà sereno per gran parte della giornata.