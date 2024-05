Meteo Prato, previsioni da Sabato 01 a Lunedì 03 Giugno

Sabato, 01 Giugno 2024

Il sabato a Prato comincerà con un cielo coperto da nubi sparse con temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà leggermente, lasciando spazio ad alcune schiarite. Le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 20°C, mentre l’umidità diminuirà leggermente. Nel pomeriggio si manterrà un cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime di 26°C e un lieve aumento della velocità del vento proveniente da sud-sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse copriranno nuovamente il cielo, con temperature intorno ai 20°C e una leggera brezza proveniente da est.

Domenica, 02 Giugno 2024

La domenica a Prato sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con temperature iniziali intorno ai 17°C e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature in aumento fino a superare i 20°C. Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, ma nel tardo pomeriggio sono previsti temporali e piogge, con una repentina diminuzione delle temperature intorno ai 20°C. In serata, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 18°C e un lieve vento proveniente da est.

Lunedì, 03 Giugno 2024

Per quanto riguarda lunedì, il cielo a Prato sarà nuvoloso con temperature iniziali di circa 15°C e un’umidità elevata. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 20°C. Nel primo pomeriggio, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge e temporali e una leggera diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 20°C, accompagnate da un vento leggero proveniente da ovest-sud-ovest.