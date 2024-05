Meteo Trieste, previsioni da Sabato 01 a Lunedì 03 Giugno

Sabato, 01 Giugno 2024

Il sabato a Trieste inizierà con temporali e grandine nelle prime ore del giorno, con temperature intorno ai 15°C e un’umidità dell’85%. Nel corso della mattinata, la pioggia aumenterà leggermente con una diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole e le temperature saliranno fino a 22°C con un’umidità del 57%. La serata e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature intorno ai 18°C e un’umidità che aumenterà leggermente.

Domenica, 02 Giugno 2024

La domenica a Trieste sarà prevalentemente soleggiata con temperature iniziali attorno ai 17°C e un’umidità del 60%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 24°C e un’umidità intorno al 56%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e un’umidità in aumento. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra i 17°C e i 18°C con un’umidità in aumento.

Lunedì, 03 Giugno 2024

Lunedì a Trieste sarà una giornata prevalentemente piovosa con temperature iniziali di 17°C e un’umidità del 81%. Nel corso della mattinata, la pioggia diventerà più intensa accompagnata da temporali, con una diminuzione delle temperature e un’umidità in aumento. Nel pomeriggio, la pioggia persistente continuerà con temperature intorno ai 18°C e un’umidità che si manterrà alta. La sera e la notte saranno caratterizzate da piogge leggere e temperature attorno ai 17°C con un’umidità costante.

Queste previsioni meteo offrono uno sguardo dettagliato sulle condizioni atmosferiche a Trieste per il prossimo fine settimana. È sempre consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e per prepararsi adeguatamente alle variazioni del clima.