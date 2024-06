Meteo Aosta, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 2 Giugno 2024:

Il tempo per domenica a Aosta sarà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra gli 11°C e i 22.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 35% – 40%, mentre la velocità del vento oscillerà tra i 3 km/h e i 15 km/h, provenendo principalmente da est e nord-est.

Lunedì, 3 Giugno 2024:

Lunedì, il cielo su Aosta si presenterà nuvoloso al mattino con qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 10.5°C e i 23.2°C. L’umidità si manterrà tra il 41% e il 86%, mentre la direzione del vento varierà da ovest a nord-ovest con velocità comprese tra i 2 km/h e i 8 km/h.

Martedì, 4 Giugno 2024:

Martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature che varieranno tra i 12.5°C e i 24.7°C. L’umidità si manterrà intorno al 34% – 62%, mentre la velocità del vento sarà lieve, oscillando tra 0 km/h e 7 km/h, provenendo principalmente da nord-ovest e nord.

In conclusione, i prossimi giorni a Aosta vedranno una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da un cielo prevalentemente coperto domenica, a un mix di nuvole e schiarite lunedì, fino ad un’abbondante presenza di sole martedì. Le temperature saranno in aumento, offrendo un clima più caldo e piacevole. Tuttavia, è consigliabile consultare le previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.