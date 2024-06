Meteo Bologna, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 2 Giugno 2024

Il tempo a Bologna domenica sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino, seguite da un cielo sempre più coperto nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 24.4°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima sarà di 16.3°C intorno alle 23:00. La probabilità di pioggia aumenterà notevolmente nel pomeriggio, con un picco intorno alle 14:00. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità media compresa tra 2 km/h e 14 km/h.

Lunedì, 3 Giugno 2024

Lunedì il cielo sarà nuovamente coperto a Bologna, con l’arrivo di piogge nel corso della notte. Le temperature oscilleranno tra i 14.7°C e i 22°C. Le precipitazioni saranno più intense nelle prime ore del mattino, con una diminuzione dell’intensità nel corso della giornata. Il vento soffierà principalmente da direzioni occidentali con una velocità media tra 3 km/h e 12 km/h.

Martedì, 4 Giugno 2024

Martedì il cielo si presenterà inizialmente coperto, con la possibilità di piogge leggere durante la notte e il primo mattino. Tuttavia, nel corso della giornata il tempo migliorerà notevolmente, con la comparsa di schiarite e un progressivo aumento delle temperature. La massima prevista sarà di 26°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà prevalentemente moderato, con una direzione variabile che tenderà a stabilizzarsi a sud-ovest nel corso della giornata.

In conclusione, la situazione meteo a Bologna per i prossimi giorni sarà caratterizzata da un iniziale peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento martedì, con l’arrivo di condizioni più stabili e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le attività all’andamento del tempo.