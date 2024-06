Meteo CAGLIARI, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 02 Giugno 2024:

Il tempo a Cagliari domenica sarà caratterizzato da una giornata variabile con cieli sereni, nuvolosità e piogge deboli. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci sarà una leggera copertura nuvolosa con temperature intorno ai 17 gradi e umidità intorno al 80%. Verso l’alba, è prevista una leggera pioggia con un calo della temperatura fino a 16 gradi. Durante la mattinata, le nuvole si diraderanno, e il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 23 gradi e umidità intorno al 50%. Nel pomeriggio, il sole sarà prevalente con temperature che raggiungeranno i 27 gradi e un’umidità intorno al 30%. Durante la sera, il cielo sarà sereno con temperature che si abbasseranno fino a 17 gradi e un’umidità intorno al 80%.

Lunedì, 03 Giugno 2024:

Lunedì a Cagliari si prevede una giornata stabile e soleggiata con temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 16 gradi e umidità intorno all’88%. Durante la mattinata, il sole sarà prevalente con un graduale aumento delle temperature fino a 24 gradi e un’umidità intorno al 50%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 29 gradi e un’umidità intorno al 30%. Anche durante la sera, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 19 gradi e un’umidità intorno al 70%.

Martedì, 04 Giugno 2024:

Martedì a Cagliari si prospetta una giornata con alternanza di sole e nuvole. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 18 gradi e un’umidità intorno all’85%. Durante la mattinata, il sole sarà predominante con temperature in aumento fino a 25 gradi e un’umidità intorno al 40%. Nel pomeriggio, si prevede un cielo poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 30 gradi e un’umidità intorno al 30%. Durante la sera, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità intorno al 80%.

In conclusione, nei prossimi giorni a Cagliari si avrà una variazione del tempo con una combinazione di cieli sereni, nuvolosità e piogge deboli, ma anche giornate soleggiate con temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per prepararsi adeguatamente a queste variazioni del tempo.