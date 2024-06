Meteo Messina, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 02 Giugno 2024

Il meteo di domenica a Messina prevede un cielo coperto con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 20-26°C. Si prevede un’umidità variabile tra il 45% e l’86%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 9 e i 41 km/h provenendo principalmente da sud-sudovest. Non sono previste precipitazioni significative per l’intera giornata.

Lunedì, 03 Giugno 2024

Lunedì il cielo si presenterà principalmente coperto con nubi sparse e temperature comprese tra i 20 e i 23°C. L’umidità oscillerà tra il 68% e l’88%, mentre il vento soffierà con una velocità media tra i 13 e i 21 km/h, provenendo prevalentemente da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni rilevanti, fatta eccezione per la possibilità di nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità durante la serata.

Martedì, 04 Giugno 2024

Per martedì, il cielo sarà prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno tra i 19 e i 23°C. L’umidità sarà compresa tra il 55% e l’89%, mentre il vento soffierà con una velocità media tra i 14 e i 21 km/h, provenendo principalmente da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni significative, ma sarà consigliabile prestare attenzione alla presenza di nubi sparse nel corso della giornata.

In conclusione, per i prossimi giorni a Messina, si prevede un clima generalmente stabile con temperature miti e la presenza occasionale di nubi sparse. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteo in costante aggiornamento.