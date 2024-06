Meteo Milano, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Meteo Milano prossimi giorni 2 Giugno, 3 Giugno, 4 Giugno:

Il tempo a Milano nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni variabili, con cieli coperti e possibili precipitazioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Domenica, 2 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 15-16°C. Verso mezzogiorno le condizioni rimarranno stabili con 22-24°C, ma nel pomeriggio è previsto un lieve calo delle temperature. Il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente proveniente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata nuvolosa senza precipitazioni significative.

Lunedì, 3 Giugno 2024:

Il lunedì vedrà condizioni simili al giorno precedente, con cieli coperti e temperature in leggero aumento durante la giornata, attestandosi intorno ai 22-24°C nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è possibile l’arrivo di piogge leggere, accompagnate da un aumento dell’umidità. Il vento sarà prevalentemente debole, con una prevalenza di direzioni occidentali. Nelle ore serali, le temperature caleranno leggermente e si manterrà una copertura nuvolosa.

Martedì, 4 Giugno 2024:

La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni instabili. Le temperature si manterranno intorno ai 22-24°C durante la giornata, ma nel pomeriggio è previsto un calo repentino con possibili piogge e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni sud-occidentali con intensità variabile. Nel corso della serata, le precipitazioni potrebbero aumentare di intensità, con la comparsa di nebbie nelle ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una tendenza al maltempo verso la metà della prossima settimana, con temperature che si manterranno su valori mediamente gradevoli per il periodo estivo. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.