Meteo Napoli, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 02 Giugno 2024:

Il tempo a Napoli domenica sarà caratterizzato da copertura nuvolosa per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-26°C. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà coperto con umidità variabile tra il 65% e il 87%. Nel tardo pomeriggio, si prevede la comparsa di piogge deboli con venti provenienti da ovest. La velocità media del vento sarà compresa tra 7 e 20 km/h.

Lunedì, 03 Giugno 2024:

Lunedì il cielo sopra Napoli sarà prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 24°C. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà terso con umidità variabile tra il 49% e l’80%. Durante la giornata, i venti soffieranno con una velocità compresa tra 3 e 16 km/h provenienti prevalentemente da sud-ovest e ovest-nord-ovest.

Martedì, 04 Giugno 2024:

Martedì il cielo su Napoli sarà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno tra i 15 e i 26°C. Durante la giornata, l’umidità varierà tra il 42% e l’82%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 0 e 14 km/h provenienti da direzioni variabili, principalmente nord-ovest.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare le attività per i prossimi giorni a Napoli. Sia per chi vuole godersi una giornata al mare, che per chi preferisce attività all’aperto, è importante considerare questi fattori meteorologici per una piacevole esperienza.