Meteo Reggio Emilia, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 02 Giugno 2024:

Le previsioni meteo per Domenica segnalano un inizio di giornata con nubi sparse e temperature intorno ai 16°C. Nel corso della mattinata, le nubi tenderanno a diradarsi, consentendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24.4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, e si prevede la possibilità di precipitazioni, con una temperatura che si manterrà intorno ai 22-23°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature intorno ai 17°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest con velocità variabili tra 2 e 17 km/h.

Lunedì, 03 Giugno 2024:

Per Lunedì, si prevede un cielo coperto con precipitazioni durante le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della giornata, il cielo resterà prevalentemente coperto, con temperature in aumento fino a raggiungere i 25°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite e cielo sereno. Il vento sarà generalmente moderato, proveniente da direzione variabile tra Sud e Nord-Nord Est, con velocità tra 0 e 10 km/h.

Martedì, 04 Giugno 2024:

Martedì si prevede un inizio di giornata con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà coperto, con possibilità di piogge isolate. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Nord Est con velocità variabili tra 0 e 4 km/h.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto per i prossimi giorni a Reggio Emilia. Restate aggiornati sulle ultime previsioni per adattare al meglio le vostre attività in base alle condizioni meteorologiche.