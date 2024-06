Meteo Torino, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 2 Giugno 2024

Il tempo a Torino domenica sarà generalmente coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 24-25°C durante il pomeriggio. Il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, mentre la direzione del vento sarà prevalentemente da sud con velocità variabili tra i 5 e i 10 km/h. È consigliabile portare con sé un ombrello nel caso in cui le precipitazioni si intensifichino durante la serata.

Lunedì, 3 Giugno 2024

Lunedì il cielo a Torino sarà nuvoloso, con temperature che oscillano tra i 20 e i 26°C. Le condizioni rimarranno stabili per gran parte della giornata, con cielo coperto e umidità intorno al 50-60%. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi brevi schiarite, ma senza significative variazioni delle condizioni meteorologiche. Il vento soffierà da nord-est con velocità comprese tra i 3 e i 7 km/h. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato per affrontare un clima variabile durante la giornata.

Martedì, 4 Giugno 2024

Martedì le condizioni meteo a Torino saranno caratterizzate da cielo coperto con possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C, con un aumento dell’umidità che potrebbe raggiungere il 75-80% durante il pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da sud con velocità variabili, mentre è prevista la comparsa di piogge nel corso della giornata e la formazione di nebbia in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le precauzioni necessarie in caso di pioggia intensa.