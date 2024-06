Meteo Verona, previsioni da Domenica 02 a Martedì 04 Giugno

Domenica, 02 Giugno 2024:

Il tempo a Verona domenica 2 giugno sarà vario e mutevole. Durante la notte, dalle 00:00 alle 06:00, ci sarà un cielo poco nuvoloso con temperature comprese tra 17.6°C e 16.1°C. Successivamente, dalle 07:00 alle 11:00, si prevedono nubi sparse e un aumento della temperatura fino a 24.3°C. Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 16:00, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente, con piogge e temporali, accompagnati da un calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e sera, dalle 17:00 alle 23:00, si prevede un cielo nuvoloso con precipitazioni, con temperature che varieranno tra 16.9°C e 17.6°C.

Le temperature oscilleranno tra i 15.2°C e i 24.9°C durante il giorno, mentre l’umidità si manterrà tra il 42% e l’89%. Il vento soffierà a una velocità media tra 0 km/h e 17 km/h, principalmente proveniente da direzioni comprese tra NW e E-SE.

Lunedì, 03 Giugno 2024:

Lunedì 3 giugno a Verona sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, dalle 00:00 alle 07:00, si prevede un cielo coperto con temperature comprese tra 16.6°C e 19.2°C. Durante la mattinata, dalle 08:00 alle 11:00, il cielo resterà nuvoloso con temperature in aumento fino a 24.3°C. Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 16:00, il tempo si manterrà nuvoloso con un leggero calo delle temperature e alcune precipitazioni. In serata, dalle 17:00 alle 23:00, il cielo resterà coperto con temperature intorno ai 18°C.

Le temperature oscilleranno tra i 15.8°C e i 24.7°C, mentre l’umidità varierà tra il 50% e il 91%. Il vento soffierà a una velocità media tra 1 km/h e 17 km/h, principalmente proveniente da direzioni comprese tra N-NE e W-SW.

Martedì, 04 Giugno 2024:

Martedì 4 giugno a Verona si prevede un cielo nuvoloso con possibili precipitazioni. Durante la notte e le prime ore del mattino, dalle 00:00 alle 07:00, il cielo sarà coperto con temperature comprese tra 15.2°C e 19.6°C. Durante la mattinata, dalle 08:00 alle 11:00, il cielo resterà nuvoloso con un lieve aumento delle temperature. Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 16:00, sono previste precipitazioni e un calo delle temperature. In serata, dalle 17:00 alle 23:00, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 17.3°C.

Le temperature oscilleranno tra i 15.2°C e i 23.4°C, mentre l’umidità varierà tra il 50% e il 95%. Il vento soffierà a una velocità media tra 0 km/h e 8 km/h, principalmente proveniente da direzioni comprese tra N e W-SW.