Meteo Catania, previsioni da Lunedì 3 a Mercoledì 5 Giugno

Previsioni Meteo per Catania nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per Catania indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche per i prossimi tre giorni. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci per Lunedì 3 Giugno, Martedì 4 Giugno e Mercoledì 5 Giugno 2024.

Lunedì, 3 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto, con temperature che varieranno intorno ai 19-20°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 26-27°C nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che caleranno leggermente, attestandosi attorno ai 23-24°C. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra 8 e 18 km/h.

Le condizioni di umidità rimarranno costanti e si aggireranno intorno al 60-70%. È prevista una leggera diminuzione dell’umidità nel corso della giornata. Le condizioni meteorologiche complessive suggeriscono una giornata prevalentemente nuvolosa con temperature piuttosto gradevoli e venti moderati.

Martedì, 4 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 19-20°C con un aumento dell’umidità. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature che si assesteranno sui 23-24°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 24-25°C e un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 21-22°C. Durante la serata, è prevista la comparsa di precipitazioni con pioggia e un aumento dell’umidità.

Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 70% e il 90%. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra 2 e 18 km/h. Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso, con un graduale aumento dell’umidità e precipitazioni nel corso della serata.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20-21°C, accompagnate da un aumento dell’umidità. Durante la mattinata, il cielo si presenterà coperto con un aumento delle precipitazioni e un’ulteriore crescita dell’umidità. Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e la sera, si prevede un miglioramento delle condizioni con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 23-24°C. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno con temperature più fresche, intorno ai 19-20°C.

Le condizioni di umidità si ridurranno gradualmente nel corso della giornata, mentre il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra 1 e 11 km/h. Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da un iniziale peggioramento delle condizioni atmosferiche, seguito da un miglioramento nel corso della giornata, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione dell’umidità.