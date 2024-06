Meteo Genova, previsioni da Lunedì 03 a Mercoledì 05 Giugno

PREVISIONI METEO GENOVA

Il tempo a Genova nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative, con cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche. Ecco le previsioni dettagliate per ciascuna giornata.

Lunedì, 3 Giugno 2024

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17-18°C e un’umidità intorno all’83%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 5 e 10 km/h proveniente da nord-nordest. La situazione rimarrà pressoché invariata fino alle prime ore del mattino, quando il cielo si schiarirà gradualmente e il vento si sposterà verso nord-nordest. La temperatura salirà fino a 21-22°C con un’umidità inferiore al 60%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con un leggero aumento dell’umidità e una diminuzione della temperatura. Il vento si orienterà verso sud-sudovest mantenendo una velocità costante attorno ai 10 km/h. Verso sera, il cielo rimarrà nuvoloso con una leggera diminuzione della temperatura e un’umidità in aumento, mentre il vento si orienterà verso sudest con una velocità di 1-3 km/h.

Martedì, 4 Giugno 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà nuvoloso con temperature attorno ai 17-18°C e un’umidità intorno all’83%. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità comprese tra 4 e 6 km/h. Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica non subirà cambiamenti significativi, con un cielo nuvoloso, temperature in leggero aumento e un’umidità intorno al 67-72%. Il vento si orienterà verso sud-sudovest mantenendo una velocità costante di circa 14 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con un’umidità in diminuzione e una leggera diminuzione della temperatura. Il vento si sposterà verso ovest-nordovest mantenendo una velocità compresa tra 2 e 5 km/h. In serata, il cielo rimarrà nuvoloso con una diminuzione della temperatura e un’umidità in aumento, mentre il vento si orienterà verso nord con una velocità di 4 km/h.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità dell’88-90%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità di 2-5 km/h. Durante la mattinata, il cielo sarà nuvoloso con un’umidità in diminuzione e una leggera diminuzione della temperatura. Il vento si orienterà verso sud-sudovest con una velocità compresa tra 7 e 9 km/h. Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con un’umidità in aumento e una leggera diminuzione della temperatura. Il vento si sposterà verso sud con una velocità di 10-11 km/h. In serata, il cielo rimarrà nuvoloso con una diminuzione della temperatura e un’umidità in aumento, mentre il vento si orienterà verso sud-sudest mantenendo una velocità costante attorno ai 2-4 km/h.