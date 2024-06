Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 03 a Mercoledì 05 Giugno

Lunedì, 3 Giugno 2024

Il tempo per Lunedì a L’Aquila sarà caratterizzato da piogge deboli durante le prime ore del mattino, con una leggera diminuzione delle precipitazioni intorno alle 4 del mattino. Dalle 11 del mattino in poi, le nuvole si diraderanno, dando spazio a un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 13.2°C e i 19.7°C, mentre l’umidità si manterrà costantemente intorno al 50-60%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 15 km/h.

Martedì, 4 Giugno 2024

Martedì, il cielo sopra L’Aquila sarà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse a partire dalle 11 del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 11.8°C e i 23.4°C, mentre l’umidità varierà tra il 42% e il 78%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media compresa tra 3 e 18 km/h.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

Mercoledì si prevede un tempo stabile e sereno per l’intera giornata. Le temperature varieranno tra i 12.5°C e i 25.4°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 36-73%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media compresa tra 4 e 17 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a L’Aquila, si prevedono condizioni meteo generalmente stabili. Dopo le piogge deboli di lunedì mattina, il cielo si aprirà regalando giornate soleggiate e temperature gradevoli. È consigliabile tenere d’occhio l’andamento del vento, che potrebbe risultare moderatamente intenso, soprattutto durante il lunedì. Sia lunedì che martedì, è prevista un’umidità più elevata nella prima metà della giornata, mentre mercoledì si avrà un leggero aumento dell’umidità nel tardo pomeriggio. Mantenete sempre d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.