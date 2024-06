Meteo Milano, previsioni da Lunedì 03 a Mercoledì 05 Giugno

Meteo Milano prossimi giorni 3 Giugno, 4 Giugno, 5 Giugno: previsioni meteo dettagliate

Lunedì, 3 Giugno 2024:

Il Lunedì a Milano sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con possibilità di nebbia nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C durante la notte, salendo gradualmente fino a toccare i 24-25°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità media di 10-15 km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno all’88-96%.

Martedì, 4 Giugno 2024:

Martedì, il cielo a Milano si presenterà nuvoloso con possibilità di piogge sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 16-24°C durante la giornata. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 5-12 km/h. L’umidità diminuirà leggermente rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 57-92%.

Mercoledì, 5 Giugno 2024:

Mercoledì il tempo sarà variabile a Milano, con possibili piogge nelle prime ore del mattino e schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 25°C. Il vento sarà prevalentemente da direzione ovest-sudovest con una velocità media di 0-9 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 52% e il 76%.

In conclusione, la situazione meteo a Milano per i prossimi giorni sarà caratterizzata da una certa variabilità con possibili precipitazioni, temperature gradevoli e un’umidità abbastanza elevata. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate prima di pianificare attività all’aperto. Restate aggiornati sulle informazioni meteo per avere sempre la situazione sotto controllo.