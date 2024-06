Meteo Napoli, previsioni da Lunedì 3 a Mercoledì 5 Giugno

Previsioni Meteo per Napoli

I prossimi giorni a Napoli vedranno condizioni meteorologiche variabili. Ecco una panoramica dettagliata delle previsioni per lunedì, martedì e mercoledì.

Lunedì, 3 Giugno 2024

La giornata inizierà con piogge deboli nelle prime ore del mattino, seguite da un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diminuiranno gradualmente e il cielo si schiarirà. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 18°C e i 24°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media tra i 6 e i 13 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50-60% nel corso della giornata.

Martedì, 4 Giugno 2024

Martedì sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente serene. Le temperature tenderanno a salire durante la giornata, partendo da 15°C e raggiungendo i 26°C nel pomeriggio. Nel primo pomeriggio, tuttavia, è prevista un’incremento delle nuvole che potrebbero portare a un cielo coperto. Il vento sarà leggero, con una direzione predominante da ovest a nord-ovest e una velocità media tra 1 e 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 17°C e i 28°C. Il vento soffierà leggero da sud-ovest a nord-ovest con una velocità media compresa tra 1 e 19 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-60%. Si prevede un’ottima giornata per attività all’aperto, con condizioni atmosferiche ideali per godersi il bel tempo.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto e organizzare al meglio la settimana a Napoli. Ricordate sempre di consultare aggiornamenti costanti per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche!