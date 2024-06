Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 03 a Mercoledì 05 Giugno

Meteo Potenza prossimi giorni 3 Giugno, 4 Giugno, 5 Giugno: giornate variabili con piogge sparse e sereno prevalente

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza mostrano un clima variabile, con piogge sparse e sereno prevalente. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Lunedì, 3 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e un’iniziale temperatura di 17.3°C e umidità al 59%. Nel corso della mattinata si avrà una diminuzione delle precipitazioni, con un aumento delle temperature fino a 22.9°C e una diminuzione dell’umidità al 52%. Nel pomeriggio ci sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 23°C e venti con velocità compresa tra 9 e 10 km/h provenienti da ovest-sudovest.

Martedì, 4 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 13.3°C con umidità al 83%. Nel corso della mattinata le temperature aumenteranno fino a 24.6°C con un cielo sereno e venti provenienti da ovest. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e un aumento dell’umidità al 40% e temperature intorno ai 23.8°C. La sera sarà caratterizzata da nuvolosità in aumento e una diminuzione delle temperature fino a 15.7°C.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15.3°C e un’umidità del 72%. Durante la mattinata si avrà un aumento della temperatura fino a 26.2°C con cielo sereno e venti provenienti da nord-nordovest. Nel pomeriggio e sera si manterrà il sereno con temperature che si manterranno attorno ai 25-26°C e una diminuzione dell’umidità.

In conclusione, nei prossimi giorni a Potenza si prevede un clima variabile con piogge sparse, seguite da giornate di sereno prevalente e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare al meglio le diverse condizioni meteorologiche.