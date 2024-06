Meteo Reggio Calabria, previsioni da Lunedì 03 a Mercoledì 05 Giugno

Meteo per Lunedì, 03 Giugno 2024

Il Lunedì a Reggio Calabria si prevede un cielo coperto durante le prime ore del giorno, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà parzialmente, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a toccare i 23°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata, il cielo tornerà a coprirsi, con possibili precipitazioni leggere e una diminuzione delle temperature fino a 20°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 12 km/h. L’umidità sarà intorno all’88% per poi diminuire leggermente nel corso della giornata.

Meteo per Martedì, 04 Giugno 2024

Martedì, le condizioni meteorologiche a Reggio Calabria saranno generalmente stabili, con un cielo in prevalenza poco nuvoloso durante le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 20°C, con un leggero aumento nel corso della mattinata fino a toccare i 22°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando ad un aumento dell’umidità e ad una diminuzione delle temperature fino a 21°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità variabile tra i 15 e i 19 km/h. Durante la serata, il cielo sarà nuovamente coperto, con una diminuzione delle temperature fino a 19°C e un aumento dell’umidità.

Meteo per Mercoledì, 05 Giugno 2024

Mercoledì, a Reggio Calabria, si avrà un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di piogge deboli e un aumento dell’umidità. Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 19.5°C. Nel corso della mattinata, è prevista la persistenza di precipitazioni deboli, con una diminuzione delle temperature fino a 19°C. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà leggermente con la comparsa di schiarite e temperature in aumento fino a toccare i 22.8°C. Durante la serata, il cielo si libererà completamente, portando a un calo delle temperature fino a 19.8°C e a una diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media variabile tra i 13 e i 19 km/h.