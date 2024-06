Meteo Reggio Emilia, previsioni da Lunedì 03 a Mercoledì 05 Giugno

Previsioni meteo per Reggio Emilia nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano un’iniziale fase di instabilità seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per lunedì, martedì e mercoledì.

Meteo per Lunedì, 03 Giugno 2024:

Durante le prime ore del giorno, ci aspettiamo precipitazioni continue con temperature intorno ai 15°C e un’umidità che raggiungerà il 90%. Il cielo rimarrà coperto e i venti soffieranno con una velocità media di 6-10 km/h provenienti prevalentemente da ovest-nord-ovest. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno pressoché immutate, con temperature in aumento fino a toccare i 20.9°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno, ma il cielo resterà coperto con temperature che oscilleranno intorno ai 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature che caleranno gradualmente fino a raggiungere i 17.9°C intorno alle 23:00.

Per quanto concerne il vento, la direzione rimarrà costante da nord-ovest a ovest, con una diminuzione della velocità nel corso della giornata. L’umidità si manterrà elevata, garantendo un’atmosfera umida e fresca.

Meteo per Martedì, 04 Giugno 2024:

Martedì si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alla giornata precedente. Dopo una notte con cielo poco nuvoloso, le prime ore del mattino si presenteranno con temperature intorno ai 17-16°C e una leggera umidità. Durante la mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 24.7°C intorno alle 11:00. Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, portando a un aumento dell’umidità e a un calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno, con precipitazioni e un aumento dell’umidità e del vento.

I venti soffieranno con una direzione variabile da nord-est a sud, con velocità che aumenteranno fino a un massimo di 8-5 km/h. L’umidità si manterrà elevata durante gran parte della giornata, favorendo un clima fresco e umido.

Meteo per Mercoledì, 05 Giugno 2024:

Mercoledì si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche, con un iniziale cielo poco nuvoloso che si trasformerà in coperto nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso, con temperature in aumento fino a toccare i 26.6°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento dell’umidità e alla comparsa di leggere precipitazioni.

I venti soffieranno da ovest-nord-ovest inizialmente, per poi variare in direzione e intensità nel corso della giornata. L’umidità si manterrà elevata, favorendo un clima fresco e gradevole.