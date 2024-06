Meteo Trieste, previsioni da Lunedì 3 a Mercoledì 5 Giugno

Previsioni Meteo per Trieste nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con piogge e temporali per Lunedì, un miglioramento con cielo nuvoloso per Martedì e infine un ritorno al sereno per Mercoledì.

Lunedì, 03 Giugno 2024

Lunedì a Trieste sarà caratterizzato da un inizio con cielo coperto e temperature intorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata le precipitazioni si faranno più intense, con piogge e temporali previsti soprattutto nel tardo mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C. Il vento sarà leggero, proveniente da direzioni variabili tra est e ovest, con una velocità media compresa tra 1 e 10 km/h. L’umidità si aggirerà intorno al 65-85%.

Martedì, 04 Giugno 2024

Martedì il cielo a Trieste sarà ancora nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saranno leggermente più elevate rispetto al giorno precedente, con valori attorno ai 20-23°C. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da ovest, con una velocità media tra 0 e 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65-92%. Nel corso del pomeriggio è previsto un parziale diradamento delle nuvole, lasciando spazio a qualche schiarita.

Mercoledì, 05 Giugno 2024

Mercoledì a Trieste il tempo migliorerà notevolmente, con una netta diminuzione delle precipitazioni. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso al mattino, con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Le temperature saranno stabili intorno ai 18-21°C. Il vento sarà leggero e proveniente da ovest, con una velocità media tra 1 e 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 73-89%. Nel pomeriggio è previsto un cielo sereno, ideale per attività all’aperto.