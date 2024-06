Centinaia di terremoti alle Hawaii, si teme eruzione del Vulcano Kilauea

L’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii (HVO) ha aumentato i livelli di allerta per il vulcano Kilauea dopo che l’attività sismica nella zona è repentinamente cresciuta nella giornata di ieri, domenica 2 giugno. Centinaia sono infatti le scosse di terremoto registrate, la più forte di magnitudo 4.1.

L’HVO ha elevato il Livello di Allerta per la terraferma da “avviso” a “sorveglianza”. Anche il codice colore dell’aviazione è stato innalzato da “giallo” a “arancione”.

Il Servizio Geologico degli Stati Uniti (U.S. Geological Survey) ha riferito che i terremoti e la deformazione del suolo al summit del vulcano hanno iniziato ad aumentare intorno a mezzogiorno di domenica. Gli scienziati hanno affermato che questo è un segnale del movimento del magma sotto la superficie. Tuttavia non è detto che questo porti per forza a un’imminente eruzione vulcanica.

Gli scienziati hanno dichiarato che non è possibile affermare con certezza se questa attività porterà a un’eruzione, e che il magma potrebbe rimanere sotto la superficie. Tuttavia, un’eruzione nella regione del summit del Kilauea, all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, è uno scenario probabile.

Il Kilauea è stato protagonista della sua ultima eruzione nel settembre 2023.