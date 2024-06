Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 04 a Giovedì 06 Giugno

Meteo Cagliari prossimi giorni 4 Giugno, 5 Giugno, 6 Giugno: Sereno e stabile con aumento delle temperature

Il meteo a Cagliari nei prossimi giorni si presenterà in modo stabile e gradevole, con cieli prevalentemente sereni e un aumento delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 4 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli sereni fino alle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 17-18 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il tempo si manterrà stabile, con un leggero aumento delle temperature e la comparsa di alcune nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature massime intorno ai 25-26 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che si attesteranno intorno ai 20 gradi Celsius e cieli sereni. È previsto un vento leggero con direzione variabile tra nord e est, con intensità compresa tra 4 e 19 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

Anche mercoledì si preannuncia una giornata all’insegna del sereno e della stabilità. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature intorno ai 18-19 gradi Celsius. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà stabile, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno valori massimi intorno ai 30 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da nord-ovest, con intensità compresa tra 4 e 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante la giornata, garantendo condizioni climatiche piacevoli.

Giovedì, 6 Giugno 2024

Anche per giovedì le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature intorno ai 20 gradi Celsius. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a raggiungere valori massimi intorno ai 27-28 gradi Celsius nel primo pomeriggio, con cieli prevalentemente sereni. Il vento sarà moderato, proveniente da sud-est, con intensità compresa tra 8 e 26 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, garantendo comunque un clima piacevole.

In conclusione, il meteo a Cagliari per i prossimi giorni si prospetta stabile e soleggiato, con un graduale aumento delle temperature e condizioni meteo ideali per godersi la giornata all’aperto.