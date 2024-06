Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 4 a Giovedì 6 Giugno

Martedì, 4 Giugno 2024

Il martedì a Campobasso si prevede un inizio di giornata all’insegna del sereno con temperature in lieve aumento, oscillanti tra i 11.6°C e i 19.3°C. Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, seguite da un cielo coperto e una leggera pioggia in serata. Le temperature massime si attesteranno sui 24°C, mentre l’umidità sarà in diminuzione rispetto alle prime ore del mattino, scendendo al 56%.

Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e i 9 km/h provenendo dalle direzioni SW, SE, NE, e N.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

Mercoledì le condizioni meteo saranno caratterizzate da un inizio di giornata tranquillo con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori minimi intorno ai 13.1°C e massimi di 24.6°C. Nel corso della mattinata si prevedono nubi sparse seguite da piogge deboli che si intensificheranno nel pomeriggio, con temperature che si manterranno intorno ai 21.9°C. Durante la sera, il tempo si schiarirà nuovamente. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 95% durante la notte, mentre il vento soffierà da diverse direzioni, con intensità variabile tra 1 e 7 km/h.

Giovedì, 6 Giugno 2024

Giovedì si prevede un’ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con una giornata all’insegna del sereno e delle temperature in aumento, oscillanti tra i 14.1°C e i 26.9°C. Durante la giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con l’umidità che si manterrà intorno al 40-45%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h, provenendo dalle direzioni W, E, SE, e SW.

In conclusione, i prossimi giorni a Campobasso saranno caratterizzati da un mix di condizioni meteo, con una combinazione di sereno, nubi sparse e piogge deboli. Le temperature oscilleranno tra valori freschi al mattino e più caldi nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su livelli variabili. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi del meteo per adattare al meglio le attività quotidiane.