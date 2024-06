Meteo Genova, previsioni da Martedì 04 a Giovedì 06 Giugno

Martedì, 04 Giugno 2024

Il tempo a Genova martedì sarà caratterizzato da nubi sparse nella prima parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e un’umidità tra l’82% e il 75%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà e le temperature raggiungeranno i 22°C. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 9 km/h. Verso sera, il cielo si schiarirà leggermente con una leggera diminuzione delle temperature.

Mercoledì, 05 Giugno 2024

Mercoledì a Genova si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature comprese tra 17°C e 21°C. L’umidità sarà intorno al 78-82%, con un vento leggero che soffierà prevalentemente da sud. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà variabilmente nuvoloso con la possibilità di un aumento delle nubi nel pomeriggio. Le temperature rimarranno stabili, con una leggera diminuzione verso sera.

Giovedì, 06 Giugno 2024

Giovedì il cielo a Genova sarà prevalentemente coperto per l’intera giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 19-21°C e un’umidità che raggiungerà l’90% nelle prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra sud e sud-est. Nel pomeriggio sono attese nubi sparse e temperature che si manterranno stabili. La situazione metereologica rimarrà costante anche in serata, con una leggera diminuzione dell’umidità e delle nubi.