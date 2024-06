Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 04 a Giovedì 06 Giugno

Martedì, 04 Giugno 2024

Il tempo a L’Aquila martedì sarà prevalentemente sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 11-13°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con un leggero aumento delle temperature fino a 20.6°C intorno alle 10:00. Nel primo pomeriggio, si prevedono nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà e le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 14.8°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà moderato proveniente prevalentemente da direzione nord-nordovest con velocità compresa tra i 7 e i 13 km/h.

Mercoledì, 05 Giugno 2024

Mercoledì il cielo sarà nuovamente coperto durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il tempo sarà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 24.3°C intorno alle 12:00. Nel corso del pomeriggio e della serata, il cielo si manterrà sereno con temperature comprese tra i 21 e i 19°C. Il vento soffierà moderato da direzione nord-nordovest con velocità compresa tra i 6 e i 11 km/h.

Giovedì, 06 Giugno 2024

Giovedì il cielo sarà prevalentemente sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il tempo sarà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 26.1°C intorno alle 12:00. Nel corso del pomeriggio e della serata, il cielo si manterrà sereno con temperature comprese tra i 17 e i 24°C. Il vento soffierà moderato da direzione ovest-nordovest con velocità compresa tra i 6 e i 15 km/h.

Queste previsioni meteo indicano una tendenza al bel tempo con temperature in graduale aumento. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali variazioni. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi le vostre giornate!