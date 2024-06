Meteo Napoli, previsioni da Martedì 04 a Giovedì 06 Giugno

Martedì, 04 Giugno 2024

Il martedì a Napoli sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con qualche schiarita in mattinata. La temperatura massima raggiungerà i 26.7°C intorno alle 13:00, mentre la minima sarà di 15.1°C alle 02:00. Non sono previste precipitazioni durante la giornata. Durante la mattinata il vento soffierà con intensità tra i 4 e i 5 km/h da ovest-nordovest, mentre nel pomeriggio e in serata si attesterà sui 11 km/h proveniente da ovest-sudovest.

Mercoledì, 05 Giugno 2024

Mercoledì il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con temperature in netto aumento. La massima si attesterà sui 28.4°C intorno alle 13:00, mentre la minima sarà di 16.3°C alle 04:00. Non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 13 e i 18 km/h proveniente da ovest-nordovest durante la parte centrale della giornata, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Giovedì, 06 Giugno 2024

Giovedì il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con temperature in ulteriore aumento. La massima si attesterà sui 29.4°C intorno alle 13:00, mentre la minima sarà di 17.7°C alle 04:00. Non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà con intensità tra i 9 e i 10 km/h proveniente da ovest-nordovest, garantendo una piacevole brezza durante la giornata.

Complessivamente, la città di Napoli potrà godere di tre giornate con condizioni meteo favorevoli per svolgere attività all’aperto, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data l’intensità del sole durante le ore centrali della giornata.