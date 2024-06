Meteo Potenza, previsioni da Martedì 4 a Giovedì 6 Giugno

Meteo Potenza prossimi giorni 4, 5 e 6 Giugno:

Le previsioni meteo per Potenza per i prossimi giorni promettono condizioni variabili, con alternanza tra sereno, coperto e nubi sparse. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 4 Giugno:

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli sereni con temperature che si attesteranno intorno ai 14-16°C e un’umidità intorno al 70-80%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 25-26°C e un’umidità che si ridurrà al 35-40%. Nel pomeriggio e verso sera è prevista una copertura nuvolosa con temperature intorno ai 25-27°C, un’umidità del 35-50% e venti provenienti da ovest-nordovest con velocità tra i 5 e i 10 km/h.

Mercoledì, 5 Giugno:

Anche per mercoledì il cielo sarà prevalentemente coperto, con nubi sparse durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19°C con un’umidità che oscillerà tra il 55% e il 70%. Durante la mattinata la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio al sole, con temperature in aumento fino a toccare i 25-26°C e un’umidità che si ridurrà al 30-35%. Nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 25-27°C, un’umidità del 30-35% e venti provenienti da nord-ovest con velocità tra i 7 e i 10 km/h.

Giovedì, 6 Giugno:

La giornata di giovedì si prospetta all’insegna del sereno, con temperature in progressivo aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli sereni con temperature che si attesteranno intorno ai 15-16°C e un’umidità intorno al 70-75%. Durante la mattinata il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 25-26°C e un’umidità che si ridurrà al 40-45%. Nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature intorno ai 26-28°C, un’umidità del 35-45% e venti provenienti da nord-est con velocità tra i 6 e i 10 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Potenza ci aspettano condizioni meteo abbastanza stabili, con temperature in aumento e cieli che passeranno da coperti a sereni. È consigliabile tenere sempre d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.