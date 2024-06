Meteo Roma, previsioni da Martedì 4 a Giovedì 6 Giugno

Martedì, 4 Giugno 2024

Il tempo a Roma il 4 Giugno sarà caratterizzato da una giornata variabile con una tendenza al peggioramento verso sera. La mattina sarà prevalentemente soleggiata con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i 23 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente e si prevedono precipitazioni a partire dalle 16:00 con temperature intorno ai 25 gradi Celsius. Durante la sera e la notte le nuvole rimarranno presenti, con un lieve calo delle temperature fino a toccare i 19 gradi Celsius.

Le condizioni di umidità si manterranno costanti durante il giorno, attestandosi intorno al 40-50%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità variabile tra i 6 e i 16 km/h.

Mercoledì, 5 Giugno 2024

Il 5 Giugno il tempo a Roma si presenterà stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 28 gradi Celsius. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà sereno con un leggero aumento delle temperature, toccando i 27 gradi Celsius verso mezzogiorno. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo rimarrà sgombro da nuvole e le temperature si manterranno intorno ai 24 gradi Celsius.

L’umidità sarà moderata, attestandosi tra il 40% e il 70%, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con intensità variabile tra 2 e 18 km/h.

Giovedì, 6 Giugno 2024

Il 6 Giugno a Roma il clima rimarrà stabile e soleggiato per gran parte della giornata, con un aumento delle temperature che raggiungeranno i 31 gradi Celsius durante il primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio sono previste nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si manterranno comunque elevate, attestandosi intorno ai 29 gradi Celsius.

L’umidità sarà più contenuta rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra il 24% e il 44%, mentre il vento soffierà principalmente da nord-est con intensità variabile tra 3 e 26 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano un’iniziale stabilità climatica seguita da un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle temperature e alla presenza di precipitazioni, mantenendosi informati tramite fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.