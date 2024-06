Meteo: super caldo per pochi giorni, poi cambia tutto!

L’estate sta ufficialmente per aprire i battenti sul Mediterraneo anche dal punto di vista pratico, dopo l’esordio dell’estate meteorologica arrivato sulla carta il 1 giugno. Ebbene, dopo tanto maltempo, tante piogge e tanti temporali, tornerà l’alta pressione nordafricana, destinata ad inglobare non solo il Sud Italia, ma anche il Centro e il Nord, ponendo termine alla lunga fase di temporali che va avanti ormai da svariate settimane.

Le condizioni meteo dunque miglioreranno nelle prossime ore e soprattutto da mercoledì in poi, grazie all’arrivo di questo vasto campo di alta pressione che porterà con sé anche tanta aria calda proveniente dal deserto del Sahara. Questa massa d’aria piuttosto calda nordafricana farà impennare ovunque le temperature, portandole ben al di sopra delle medie tipiche del periodo su tutta Italia, ma in maniera particolare al Sud e sulle isole maggiori.

Caldo intenso all’improvviso

Le temperature potrebbero clamorosamente superare i 35 ° tra Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania, come se ci trovassimo in piena estate. Non a caso queste temperature saranno superiori alle medie del periodo di almeno 8, addirittura 10 ° su tutto il Sud e le due isole maggiori. Il caldo si farà sentire anche sulle regioni centrali e al Nord, dove potremo vivere le prime giornate decisamente afose, soprattutto durante le ore pomeridiane.

Tuttavia, dopo questa improvvisa forte ondata di caldo, non escludiamo che temporali, piogge e grandinate possano nuovamente raggiungere l’Italia con molta facilità. A confermare questa tesi ci pensa anche il modello americano GFS che propone una nuova ondata di fresco nord-europeo e altri violenti temporali a partire dal 9 giugno, cominciando dal Nord Italia. Dunque, dopo appena tre, al massimo quattro giorni di stabilità e di caldo anomalo, i temporali potrebbero nuovamente prendere possesso della nostra penisola, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.