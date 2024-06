Meteo Venezia, previsioni da Martedì 04 a Giovedì 06 Giugno

Martedì, 04 Giugno 2024

Il tempo a Venezia per martedì si presenterà variabile. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci sarà un cielo coperto con un’umidità che raggiungerà il 96%. Dalle 03:00 alle 06:00 è prevista della nebbia con temperature intorno ai 18°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà coperto con un’umidità in diminuzione e temperature che raggiungeranno i 23°C. Nel pomeriggio e in serata, si prevedono nuvolosità e copertura del cielo con la possibilità di precipitazioni, che potrebbero trasformarsi in piogge leggere dopo le 20:00. La temperatura si manterrà intorno ai 20°C, con un picco massimo di 24°C a mezzogiorno.

Il vento soffierà da direzioni variabili, principalmente da sud-est con una velocità tra 1 e 19 km/h. L’umidità si manterrà elevata per gran parte della giornata, oscillando tra il 59% e il 97%. La temperatura massima sarà di 24.1°C e la minima di 17.8°C.

Mercoledì, 05 Giugno 2024

Mercoledì a Venezia il tempo sarà prevalentemente variabile con la presenza di piogge durante le prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno accompagnate da un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 92%. Le temperature si aggireranno intorno ai 19°C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà coperto, con fasi di nubi sparse e un’umidità in diminuzione. Nel pomeriggio e in serata, si prevede una graduale diminuzione della nuvolosità con l’arrivo di schiarite e temperature che si manterranno intorno ai 23°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione nord-est con velocità che oscilleranno tra 0 e 15 km/h. L’umidità si manterrà elevata durante le prime ore del mattino, per poi diminuire progressivamente nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 23.7°C e le minime si attesteranno intorno ai 18.6°C.

Giovedì, 06 Giugno 2024

Giovedì a Venezia il tempo si presenterà variabile con la presenza di nubi sparse e un’umidità che si manterrà elevata durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature si aggireranno intorno ai 19°C. Nel corso della giornata, è previsto un cielo coperto con fasi di nubi sparse e un’umidità che diminuirà progressivamente, con temperature che raggiungeranno i 25.3°C durante il primo pomeriggio.

Il vento soffierà principalmente da sud-est con velocità che oscilleranno tra 2 e 12 km/h. L’umidità si manterrà moderata nel corso della giornata, oscillando tra il 58% e il 98%. Le temperature massime saranno di 25.3°C e le minime si attesteranno intorno ai 18.4°C.