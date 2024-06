Meteo Verona, previsioni da Martedì 04 a Giovedì 06 Giugno

Meteo Verona prossimi giorni 4 Giugno, 5 Giugno, 6 Giugno: Pioggia e nubi sparse seguite da sereno.

Le previsioni meteo per Verona per i prossimi giorni mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il tempo previsto per ciascuna giornata.

Martedì, 4 Giugno, 2024

Durante la notte, il cielo sarà coperto e si prevedono precipitazioni leggere con una temperatura di circa 15.9°C e un’umidità al 94%. Il vento soffierà da est a una velocità media di 1-4 km/h. Al mattino, il cielo si schiarirà leggermente, con nuvole sparse e una temperatura che raggiungerà i 22.5°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente e la temperatura massima sarà di 25.5°C. Verso sera, si prevedono precipitazioni, con un calo delle temperature fino a 18.5°C e un’umidità al 93%. Il vento soffierà da est a una velocità di 2-6 km/h.

Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da un aumento delle temperature fino a circa 25.5°C nel primo pomeriggio, seguito da un calo dovuto alle precipitazioni serali. L’umidità sarà elevata durante l’intera giornata, con venti leggeri che si muoveranno principalmente da est.

Mercoledì, 5 Giugno, 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge leggere, temperature intorno ai 18.1°C e un’umidità al 94%. Il vento soffierà da est-sudest a una velocità di 2-3 km/h. Durante il giorno, il cielo si schiarirà parzialmente, con temperature che raggiungeranno i 25.7°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest.

Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto al giorno precedente, con un graduale aumento delle temperature fino a circa 25.7°C e una diminuzione dell’umidità. Il vento sarà leggero e variabile in direzione.

Giovedì, 6 Giugno, 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 18°C e un’umidità all’80%. Il vento soffierà da nordest a una velocità di 2-4 km/h. Durante il giorno, il cielo si schiarirà gradualmente, con temperature che raggiungeranno i 27.1°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà nuvoloso con un leggero vento proveniente da ovest-sudovest.

Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da temperature in aumento e una diminuzione dell’umidità. Il cielo si schiarirà gradualmente durante la giornata, con una brezza leggera e variabile in direzione.