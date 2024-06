Svolta meteo: arriva l’anticiclone africano, nel weekend possibili primi 40°C

Una svolta significativa nelle condizioni meteorologiche è ormai imminente. Dopo una lunga fase instabile che ha caratterizzato le ultime settimane, si prevede un cambiamento radicale con l’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale a partire dal 5-6 giugno. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, questo anticiclone potrebbe perdurare per circa 3-4 giorni al Nord, mentre al Centro-Sud la sua influenza sarà più duratura.

Nel Nord Italia, l’alta pressione dovrebbe garantire tempo stabile e soleggiato almeno fino a Sabato. Tuttavia, già da domenica, potrebbero verificarsi i primi temporali e un calo termico dovuto a infiltrazioni più fresche e instabili di origine atlantica. Si tratta però di una tendenza da confermare attraverso i futuri aggiornamenti dei modelli dato che mancano ancora molto giorni.

Al Centro-Sud, invece, l’anticiclone sub-tropicale sembra destinato a mantenere la sua presa più a lungo. Proprio nel weekend e probabilmente all’inizio della prossima settimana, assisteremo probabilmente a un’intensificazione del calore con correnti meridionali che spingeranno verso l’alto le temperature. Si prevede che le aree interne raggiungeranno facilmente i 33-34 gradi, con punte di 36-38 gradi su isole e regioni meridionali. Il modello ECMWF indica possibili picchi di 40 gradi su Sicilia e Tavoliere delle Puglie già nella giornata di domenica. Anche questo è un dato che dovrà essere verificato nei prossimi giorni con nuovi aggiornamenti, ma al di là di possibili “limate” alle temperature, la strada verso la prima ondata di calore della stagione è ormai segnata.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e preparatevi ad affrontare il caldo in arrivo, in particolare se abitate nelle regioni del centro-sud.