Taiwan: frana pezzo di collina, cascata di massi travolge diverse automobili. Le immagini.

Nella mattinata di oggi una massiccia frana ha colpito l’ingresso del porto di Keelung, una delle principali città costiere della zona nord di Taiwan. Questo drammatico evento è avvenuto in seguito alle recenti abbondanti piogge che hanno colpito l’isola, saturando il terreno e causando la rottura della collina.

La frana ha coinvolto numerosi veicoli che si trovavano sotto la collina, con almeno 11 automobili che sono state travolte da massi giganti e detriti. Molti dei conducenti sono riusciti a salvarsi miracolosamente, riportando solo lievi ferite o rimanendo illesi. Tuttavia, due persone sono state colpite in pieno dalla frana, riportando gravi ferite che hanno richiesto il loro immediato ricovero in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco di Taipei è stato tempestivo. Le squadre di soccorso, insieme ai vigili del fuoco, stanno lavorando senza sosta per rimuovere la massa di terra e detriti che ha invaso la sede stradale, bloccando i collegamenti con la zona portuale di Keelung. Il loro compito è reso ancora più arduo dalla vastità e dalla densità della frana.

Per garantire la sicurezza e la rapidità delle operazioni, i soccorritori stanno utilizzando anche cani da salvataggio, addestrati per individuare eventuali persone rimaste intrappolate sotto la frana. Nonostante l’intensità dell’evento, le autorità locali ritengono che sia poco probabile che vi siano dispersi, dato che la maggior parte delle persone coinvolte è già stata soccorsa o contattata.

Ecco le impressionanti immagini della frana:

A massive landslide at Keelung Chaojing Park in Taiwan on Monday afternoon caused large sections of the mountainside and boulders to crush several vehicles below. Authorities reported that 11 vehicles were affected, including ten cars and one motorcycle. Eight people… pic.twitter.com/eHdfrlhwMu

