Alluvione lampo nel Sud della Polonia: maltempo continua a flagellare l’Europa centro-orientale

La sacca di aria fresca in quota che negli ultimi giorni ha portato forte maltempo sull’Italia, è ancora attiva e si trova attualmente sull’Europa centro-orientale, dove sta causando forti piogge e temporali. Il maltempo sta interessando vari paesi come Romania, Slovacchia, Polonia e Ucraina. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a mettere in difficoltà diverse regioni, con effetti particolarmente gravi nel sud della Polonia.

Alluvione Lampo a Bielsko-Biała

Fra la notte e la mattinata di oggi, fenomeni meteorologici particolarmente violenti hanno colpito la zona di Bielsko-Biała, nel sud della Polonia, causando una devastante alluvione lampo. Le piogge torrenziali hanno raggiunto i 100 mm in poche ore, provocando estesi allagamenti e disagi significativi. Le autorità locali hanno registrato numerosi interventi nel poviat di Bielsko, nei comuni di Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice e Czechowice.

Interventi di Emergenza

I vigili del fuoco sono stati impegnati in un’intensa operazione di soccorso, che ha compreso il pompaggio dell’acqua dalle proprietà allagate, lo sblocco dei canali sotterranei intasati e la posa di sacchi di sabbia per prevenire ulteriori inondazioni. Gli sforzi per mitigare i danni sono stati considerevoli, ma la situazione rimane critica, con molte aree ancora allagate e infrastrutture compromesse.

Evacuazioni e disagi

In alcune zone particolarmente colpite, le autorità hanno disposto l’evacuazione di residenti per garantire la loro sicurezza. Le operazioni di evacuazione sono state svolte con rapidità ed efficienza, ma non senza difficoltà, a causa delle condizioni meteo avverse e della velocità con cui l’acqua si è accumulata. Per fortuna non si registrano feriti.