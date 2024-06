Colata di fango travolge Vobarno, nel bresciano. Le immagini.

Violenti temporali colpiscono il nord Italia: danni e disagi nel Bresciano

Anche oggi, come previsto, rovesci e temporali localmente intensi stanno colpendo il nord Italia, ancora lambito da aria fredda e instabile di origine atlantica. La situazione meteo è peggiorata nel corso del pomeriggio, quando un’intensa cella temporalesca ha colpito duramente alcuni comuni del Garda e della Valle Sabbia.

Emergenza a Vobarno: esonda il fiume Chiese

Particolarmente colpito è stato il comune di Vobarno (Brescia), dove le strade sono state invase da una colata di da fango e detriti, e l’impeto dell’acqua ha trascinato con sé alcune automobili. Nella frazione di Collio, situata sempre nel comune di Vobarno, il fiume Chiese è esondato provocando paura e disagi significativi alla popolazione locale. La furia delle acque ha allertato immediatamente la macchina dei soccorsi, con vigili del fuoco e protezione civile in prima linea per gestire l’emergenza. Alle ore 18.30, la situazione nel paese era ancora critica con strade impraticabili e traffico bloccato.

Chiusura delle strade e blocco del traffico

Le autorità hanno deciso la chiusura della strada statale e della provinciale IV, per garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare le operazioni di soccorso. È stato temporaneamente fermato anche il traffico sulla tangenziale, con ulteriori disagi agli automobilisti. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normalità, ma la situazione rimane complessa e in continua evoluzione.