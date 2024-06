Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 5 a Venerdì 7 Giugno

Meteo Ancona prossimi giorni 5 Giugno, 6 Giugno, 7 Giugno: sereno con leggero aumento delle temperature.

Prendendo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona, possiamo notare un predominio del bel tempo con un lieve aumento delle temperature.

Meteo per Mercoledì, 5 Giugno 2024

La giornata di Mercoledì si prospetta con un cielo prevalentemente sereno. Le temperature saranno comprese tra i 18.6°C e i 24.4°C, con un’umidità variabile tra il 56% e l’80%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 km/h e i 10 km/h proveniente da diverse direzioni, predominando da nord e est.

Meteo per Giovedì, 6 Giugno 2024

Anche per Giovedì possiamo aspettarci una giornata caratterizzata da cielo sereno. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 18.7°C e i 23.9°C, con umidità comprese tra il 58% e il 80%. Il vento sarà lieve, con velocità comprese tra 3 km/h e 11 km/h, proveniente principalmente da ovest e est.

Meteo per Venerdì, 7 Giugno 2024

Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori tra i 19.1°C e i 25.5°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 43% e il 80%. Il vento sarà debole, con velocità tra 1 km/h e 11 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano una predominanza di cielo sereno nei prossimi giorni, con un graduale aumento delle temperature. È consigliabile approfittare di queste condizioni climatiche favorevoli per godere di piacevoli giornate all’aperto.