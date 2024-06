Meteo BARI, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Previsioni Meteo per Bari:

Negli ultimi giorni, le previsioni meteo per Bari indicano un clima variabile, con una combinazione di nuvole sparse e sereno. Osservando i dettagli delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, possiamo ottenere informazioni più specifiche sulle condizioni atmosferiche che ci aspettano.

MERCOLEDÌ, 05 GIUGNO 2024:

Durante le prime ore del mattino, ci aspettiamo un cielo coperto con umidità intorno all’80%. Il vento soffierà a circa 5 km/h provenendo da sud. Man mano che avanza la mattinata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio ad un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature attorno ai 24-25°C e venti leggeri provenienti da nord-est. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature comprese tra 19-22°C, con venti molto leggeri dai quadranti sud-ovest.

GIOVEDÌ, 06 GIUGNO 2024:

La giornata di giovedì si prospetta con condizioni meteo stabili e cielo sereno. Durante la mattinata, le temperature saranno comprese tra 23-25°C con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 24-25°C e venti leggeri provenienti da nord. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature comprese tra 20-22°C, con venti leggeri provenienti da ovest-sud-ovest.

VENERDÌ, 07 GIUGNO 2024:

Il venerdì si preannuncia con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno costanti tra 24-27°C con una leggera diminuzione dell’umidità. Durante la notte, ci aspettiamo un cielo sereno e temperature comprese tra 21-23°C, con venti leggeri provenienti da sud-sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una tendenza al bel tempo con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. È sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo in tempo reale per eventuali aggiornamenti e cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.